Япония запустила спутник для создания аналога GPS

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) запустило спутник связи "Митибики-3".

Он является одним из четырёх спутников, необходимых для создания собственной системы геопозиционирования QZSS, сообщает RT.

Первый спутник "Митибики" был запущен 11 сентября 2010 года. Предполагается, что QZSS будет использоваться в качестве дополнения к американской системе глобального позиционирования GPS.