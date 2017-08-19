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Япония запустила спутник для создания аналога GPS

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Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) запустило спутник связи "Митибики-3".

Он является одним из четырёх спутников, необходимых для создания собственной системы геопозиционирования QZSS, сообщает RT.

Первый спутник "Митибики" был запущен 11 сентября 2010 года. Предполагается, что QZSS будет использоваться в качестве дополнения к американской системе глобального позиционирования GPS.

URL: http://www.vb.kg/365038
Теги:
Япония
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