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Реконструкция ипподрома "Ак-Кула" начнется в 2018 году

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ВБ

Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков провел совещание по реконструкции и модернизации ипподрома "Ак-Кула" в городе Бишкек.

Директор Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при правительстве Бактыбек Абдиев сообщил, что реконструкция ипподрома "Ак-Кула" в Бишкеке начнется в 2018 году.

"План реконструкции ипподрома готов. Вопрос с финансированием решен. Осталось дождаться окончательного судебного решения, которое состоится в ближайшее время. Ипподром должен быть в собственности муниципальных властей города Бишкек, а не в частной собственности. После решения суда у нас будут все основания для начала ремонтных работ на ипподроме", - сообщил Бактыбек Абдиев.

По новому проекту ипподром сможет будет рассчитан на 5500 посадочных мест. Общая сметная стоимость проекта по модернизации ипподрома "Ак-Кула" составит 650 млн сомов.

Жээнбеков подчеркнул важность своевременного начала работ по реконструкции и качественного выполнения всех работ.

"Учитывая возрастающий интерес среди населения, в том числе у туристов, к конноспортивным играм, модернизация ипподрома "Ак-Кула" имеет важное значение. Уверен, что после окончания всех ремонтных работ столица получит современный и удобный ипподром, которым будут гордиться горожане. Со своей стороны Правительство Кыргызской Республики окажет необходимую помощь при проведении реконструкции", – отметил глава правительства.

Напомним, что 29 марта 2017 года премьер-министр посетил ипподром "Ак-Кула", поручив соответствующим государственным органам изучить все документы, связанные с установлением собственника стадиона, которым должна быть мэрия города и представит предложения по реконструкции и модернизации ипподрома "Ак-Кула".

Ипподром "Ак-Кула" находится в городе Бишкек на участке в 57,4 га и рассчитан на 3000 посадочных мест.

Судебное разбирательство между ОАО "Ак-Кула" и мэрией города Бишкек относительно признания прав собственности на весь имущественный комплекс ипподрома "Ак-Кула" ведутся с 2013 года.

URL: http://www.vb.kg/365041
Теги:
правительство, Сооронбай Жээнбеков
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