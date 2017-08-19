Питер Динклэйдж призывает не покупать животных, которых показывают в кино

Актер Питер Динклэйдж, исполнитель роли Тириона Ланнистера в сериале "Игра престолов", попросил поклонников не покупать собак породы хаски только потому, что они похожи на лютоволков, пишет Медуза. Актер рассказал, что приюты переполнены брошенными собаками, которые надоели своим хозяевам, и призвал фанатов сериала серьезнее относиться к животным. Киноиндустрия постоянно задает моду на домашних питомцев, часто это приводит к печальным последствиям.

Киноиндустрия начала влиять на выбор домашних питомцев еще в середине XX века - и продолжает диктовать моду до сих пор. В 1950-х годах самой популярной породой была бордер колли - после выхода сериала "Лесси" продажи собак поднялись на 40%. В конце 1990-х стали часто заводить немецких овчарок (сериал "Комиссар Рекс"), мопсов ("Люди в черном"), а также мини-пигов (фильмы про поросенка Бэйба).

"Если вы собираетесь взять в свою семью собаку, убедитесь, что вы готовы", - заявил Питер Динклэйдж. Зоозащитники также советуют ответственно подходить к выбору питомца и помнить, что у каждой породы есть особенности, которые проявляются не сразу.

"Игра престолов"

Благотворительная организация Blue Cross подтвердила слова Динклэйджа о переполненных приютах и безответственных хозяевах. По данным их статистики, с момента выхода первого сезона "Игры престолов" хаски начали попадать в приюты в восемь раз чаще: в 2011 году в приюты Великобритании отдали 10 собак, в 2016-м - 81. "Хаски могут сотни миль тянуть сани во льдах. Их не устроит просто валяться у телевизора после десятиминутной прогулки по кварталу", - сообщил один из зоозащитников. Сотрудники приютов рассказали, что четверть собак названы в честь героев сериала: "Многих собак, попавших в приют, зовут Старк или Санса".

"Гарри Поттер"

В последние 15 лет в странах Азии постоянно растет незаконная торговля совами. Ученые Анна Некарис и Винсент Нийман из университета Оксфорд Брукс выяснили, что, скорее всего, это связано с книгами и фильмами о Гарри Поттере, в которых фигурирует сова Букля, питомец главного героя.

Исследователи сравнили состояние индонезийского рынка сов в 2001 году (когда вышел фильм "Гарри Поттер и философский камень") и в 2016-м: за 15 лет количество птиц, выставленных на продажу, возросло с нескольких сотен до 13 тысяч особей. При этом стоят они сравнительно недорого - 10-30 долларов (600-1800 рублей).

По словам Некарис и Ниймана, в Азии сов ловят в дикой природе, а не выращивают в питомниках. Из-за браконьерства под угрозу попадают редкие и немногочисленные виды. Большинство выловленных в дикой природе птиц не адаптируются к жизни в неволе и быстро погибают.

"101 далматинец"

В 1985 году, после переиздания диснеевского мультфильма "101 далматинец", начал расти спрос на щенков этой породы. Он достиг своего пика в середине 1990-х, когда вышло второе переиздание мультфильма. По данным Американского клуба собаководства, в 1993-м в США зарегистрировали 42816 далматинов (а в 1998-м - чуть больше девяти тысяч).

Зоозащитники отмечают, что многие заводчики отдавали взрослых собак в приют или усыпляли их, не справившись с воспитанием животного. Далматинцы - упрямая и своенравная порода. Кроме того, у них бывают проблемы с социализацией и здоровьем (10-12% щенков рождаются глухими). В 1998 году в Штатах появилась организация "Спасти далматинцев". Ее волонтеры помогают пристроить собак, попавших в приюты, а также рассказывают об особенностях породы.