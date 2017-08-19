Погода
$ 68.62 - 68.87
€ 80.12 - 81.15

Питер Динклэйдж призывает не покупать животных, которых показывают в кино

121  0
www

Актер Питер Динклэйдж, исполнитель роли Тириона Ланнистера в сериале "Игра престолов", попросил поклонников не покупать собак породы хаски только потому, что они похожи на лютоволков, пишет Медуза. Актер рассказал, что приюты переполнены брошенными собаками, которые надоели своим хозяевам, и призвал фанатов сериала серьезнее относиться к животным. Киноиндустрия постоянно задает моду на домашних питомцев, часто это приводит к печальным последствиям.

Киноиндустрия начала влиять на выбор домашних питомцев еще в середине XX века - и продолжает диктовать моду до сих пор. В 1950-х годах самой популярной породой была бордер колли - после выхода сериала "Лесси" продажи собак поднялись на 40%. В конце 1990-х стали часто заводить немецких овчарок (сериал "Комиссар Рекс"), мопсов ("Люди в черном"), а также мини-пигов (фильмы про поросенка Бэйба).

"Если вы собираетесь взять в свою семью собаку, убедитесь, что вы готовы", - заявил Питер Динклэйдж. Зоозащитники также советуют ответственно подходить к выбору питомца и помнить, что у каждой породы есть особенности, которые проявляются не сразу.

"Игра престолов"

Благотворительная организация Blue Cross подтвердила слова Динклэйджа о переполненных приютах и безответственных хозяевах. По данным их статистики, с момента выхода первого сезона "Игры престолов" хаски начали попадать в приюты в восемь раз чаще: в 2011 году в приюты Великобритании отдали 10 собак, в 2016-м - 81. "Хаски могут сотни миль тянуть сани во льдах. Их не устроит просто валяться у телевизора после десятиминутной прогулки по кварталу", - сообщил один из зоозащитников. Сотрудники приютов рассказали, что четверть собак названы в честь героев сериала: "Многих собак, попавших в приют, зовут Старк или Санса".

"Гарри Поттер"

В последние 15 лет в странах Азии постоянно растет незаконная торговля совами. Ученые Анна Некарис и Винсент Нийман из университета Оксфорд Брукс выяснили, что, скорее всего, это связано с книгами и фильмами о Гарри Поттере, в которых фигурирует сова Букля, питомец главного героя.

Исследователи сравнили состояние индонезийского рынка сов в 2001 году (когда вышел фильм "Гарри Поттер и философский камень") и в 2016-м: за 15 лет количество птиц, выставленных на продажу, возросло с нескольких сотен до 13 тысяч особей. При этом стоят они сравнительно недорого - 10-30 долларов (600-1800 рублей).

По словам Некарис и Ниймана, в Азии сов ловят в дикой природе, а не выращивают в питомниках. Из-за браконьерства под угрозу попадают редкие и немногочисленные виды. Большинство выловленных в дикой природе птиц не адаптируются к жизни в неволе и быстро погибают.

"101 далматинец"

В 1985 году, после переиздания диснеевского мультфильма "101 далматинец", начал расти спрос на щенков этой породы. Он достиг своего пика в середине 1990-х, когда вышло второе переиздание мультфильма. По данным Американского клуба собаководства, в 1993-м в США зарегистрировали 42816 далматинов (а в 1998-м - чуть больше девяти тысяч).

Зоозащитники отмечают, что многие заводчики отдавали взрослых собак в приют или усыпляли их, не справившись с воспитанием животного. Далматинцы - упрямая и своенравная порода. Кроме того, у них бывают проблемы с социализацией и здоровьем (10-12% щенков рождаются глухими). В 1998 году в Штатах появилась организация "Спасти далматинцев". Ее волонтеры помогают пристроить собак, попавших в приюты, а также рассказывают об особенностях породы.

URL: http://www.vb.kg/365044
Теги:
кино, экология
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  