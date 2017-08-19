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В США заявили об отсутствии планов оставаться в Сирии после победы над ИГ

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США не планируют оставаться в Сирии после того, как террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) будет разгромлена. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт, текст пресс-конференции опубликован на сайте ведомства, передает РБК.

Миссией коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, в Сирии она назвала "победу над ИГ". "Будь то в Ираке или в Сирии, наша цель - одержать победу над "Исламским государством" и не делать там [в этих странах] ничего больше", - отметила она, добавив, что Вашингтон хочет, чтобы "Сирия управлялась сирийцами, а не США" или какими-либо "другими силами".

"В наши планы это (оставаться в Сирии после разгрома ИГ. - ред.) не входит", - добавила Науэрт, подчеркнув еще раз, что США "сосредатачиваются" на победе над "Ислам​ским государством".

Ранее, 19 августа, Reuters со ссылкой на неназванные источники в Министерстве обороны Ливана сообщил о том, что атаку на боевиков ИГ возле северной границы с Сирией совершила ливанская армия. Позиции террористов, как уточняли собеседники агентства, были атакованы недалеко от города Рас Баальбек на севере страны. В атаке, по их данным, участие, в частности, принимали артиллерия и вертолеты. Кроме того, совместную операцию с сирийскими правительственными войсками, как отмечал Reuters, 19 августа, начали бойцы ливанского движения "Хезболла".

URL: http://www.vb.kg/365045
Теги:
Сирия, США, ИГИЛ
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