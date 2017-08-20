В Бостоне прошла многотысячная демонстрация против альт-правых

Десятки тысяч участников акции протеста против расизма окружили проходящий в Бостоне митинг "За свободу слова", выступить на котором пришли ультраправые ораторы, пишет Би-би-си.

Сам митинг был немногочисленным, полиция досрочно свернула его после приближения к парку рассерженных демонстрантов (по данным газеты Boston Herald, их было около 30 тысяч) и вывела его участников из окружения.

Участок парка Бостон-коммон, где проходил митинг, был изначально перекрыт полицейскими ограждениями, которые разделяли участников двух акций.

Организаторы митинга "За свободу слова" заверяли, что не дадут слова расистам и экстремистам.

Очередной виток расовой напряженности в Америке спровоцирован событиями недельной давности в городе Шарлоттсвилль, штат Вирджиния.

По словам корреспондента Би-би-си на месте событий Алима Макбула, в какой-то момент участники консервативного митинга в Бостоне оказались со всех сторон окружены десятками тысяч людей, протестующими против его проведения.

Однако демонстрация протеста держалась на некотором расстоянии от митингующих и не пересекала огороженный полицией периметр.

Многие демонстранты принесли с собой изображения 32-летней Хезер Хейер, погибшей в прошлую субботу в Шарлоттсвилле, когда в толпу протестующих врезался автомобиль.

В субботу в Бостоне проходила еще одна акция протеста против расизма - примерно в 3 км от митинга "За свободу слова", - ее участники также по окончании направились к парку Бостон-коммон.

Полиция проверяет информацию о том, что кое-кто из числа демонстрантов якобы планировал обливать кислотой участников консервативного митинга, заявил представитель местной полиции газете Boston Globe.

Незадолго до начала обеих акций глава городской полиции Уильям Эванс заявил, что никогда в жизни не видел столько людей, "фактически ищущих конфронтации".

"Думаю, что риторика [последних дней] действительно вывела проблему на новый уровень, и мы очень обеспокоены по этому поводу", - заявил Эванс.

Организаторы митинга "За свободу слова" уверяют, что СМИ дезинформируют людей и проводят ошибочные параллели между их акцией и митингом, проходившим неделю назад в Шарлоттсвилле.

"Мы утверждаем, что каждый человек имеет право на свободу слова, и выступаем в защиту этого фундаментального права, но в то же время мы не будем предоставлять площадку для высказываний расистам и фанатикам, - говорится на странице мероприятия в "Фейсбуке". - Мы осуждаем политику насилия и идеологию расизма".

Список людей, которые должны были выступить на митинге, неоднократно менялся за последние несколько дней. Иногда в их числе появлялись люди, известные своими связями с ультраправыми группами.

О своих планах принять участие в митинге заявили и активисты движения "Антифа".

"Если что-то выйдет из-под контроля, мы все свернем", - заверил журналистов мэр Бостона Марти Уолш в пятницу утром, накануне митинга.