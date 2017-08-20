Погода
$ 68.50 - 68.90
€ 80.07 - 81.15

Парламент Венесуэлы отказался распускаться

153  0
www

Парламент Венесуэлы отказался выполнять решение Конституционной ассамблеи, которая накануне лишила его законодательных полномочий, сообщает DW.

"Это мошенническое решение для нас равно нолю, сама Конституционная ассамблея - ни что иное, как ноль", - заявил вице-спикер контролируемого оппозицией парламента Венесуэлы Фредди Гевара.

В субботу, 19 августа, парламент провел заседание, на которое были приглашены зарубежные дипломаты. По данным агентства AFP, приглашением воспользовались представители дипкорпуса Евросоюза, США, Аргентины, Чили, Канады, Мексики, Перу и других стран. Фредди Гевара заявил, что парламент не одобрит ни одно решение, которые противоречит конституции страны.

"Ручная" ассамблея

545 представителей Конституционной ассамблеи были избраны в конце июля в результате голосования, сопровождавшегося сообщениями о многочисленных нарушениях. Она почти полностью состоит из сторонников президента-социалиста Николаса Мадуро, которого оппозиция обвиняет в попытке установить диктатуру в Венесуэле.

12 августа Дональд Трамп заявил, что в конфликте вокруг Венесуэлы Вашингтон может, если потребуется, прибегнуть к военной силе. Однако глава Белого дома не пояснил, что именно он имеет в виду.

В Венесуэле на протяжении многих месяцев идет ожесточенная борьба за власть между правительством Николаса Мадуро и оппозицией. С начала апреля в столкновениях погибли не менее 125 человек.

URL: http://www.vb.kg/365049
Теги:
Венесуэла
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  