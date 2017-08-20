В Марокко после терактов в Испании и Финляндии помилованы сотни террористов

После серии кровавых атак в Испании и Финляндии, вину за которые возлагают на граждан Марокко, король африканской страны Мухаммед VI принял революционное решение помиловать более 400 человек, осужденных за терроризм, сообщает Росбалт.

По данным агентства "Синьхуа", официальным поводом для амнистии стала грядущая 64-я годовщина революции в Марокко.

В марокканском Минюсте заявили, что осужденные выразили "свою приверженность непреложным ценностям нации и национальным институтам, заявили о своем отказе от экстремизма и терроризма, а также показали хорошее поведение в тюрьме".

В субботу выяснилось, что главным организатором терактов в Испании 17 августа считают имама мечети каталонского города Риполь (провинция Жирона) марокканца Абдельбаки эс-Сати. Накануне полиция объявила в розыск другого уроженца Марокко Юнеса Абуякуба, считая его ключевым подозреваемым в организации теракта в каталонской столице Барселоне. Кроме того, все участники нападения в каталонском Камбрильсе близ Барселоны - Мусса Укабир, Саид Ааллаа, Мохаммед Хичами и Юнес Абуяакуб, убитые в ходе спецоперации, - также были марокканцами в возрасте от 17 до 24 лет.

Более того,18-летний гражданин Марокко устроил резню в финском Турку 18 августа, убив двоих женщин. Он прибыл в Финляндию в 2016 году как беженец, но ему отказали в убежище.

17 августа микроавтобус наехал на людей на пешеходной улице Рамбла. Вскоре преступник совершил наезд на полицейских. Водителя застрелили силовики. По последним данным, погибли 15 человек, более 130 ранены. Также в муниципалитете Альканар в Каталонии прогремели два взрыва, погиб один человек и около 10 пострадали. Позже в Камбрильсе другая группа террористов попыталась повторить барселонский теракт, наехав в фургоне на людей. Пострадали шесть человек. Пять преступников были убиты.