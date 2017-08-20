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В одной из больниц КР пациенты боятся уснуть из-за тараканов в палате

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Родион Решетов

В одной из больниц Кыргызстана тараканы заполонили палаты, где находятся пациенты. О каком именно медучреждении конкретно идет речь, пользователь социальной сети Facebook не уточнил.

Салира Илиязова в своей публикации отмечает, что всю ночь, пока она дежурила возле братишки, думала, как бы насекомые не заползли ей и парню в ухо. В подтверждении своих слов прилагается видео, на котором, тараканы разгуливают по матрацу, полу и стенам помещения.

"Когда же все-таки наши люди удостоятся такой чести проходить лечение в нормальных, человеческих, цивилизованных условиях! Почему мы должны лежать на вшивых, рваных, пропитанных многолетней мочой матрацах, по которым и сквозь которые шныряют туда и обратно тараканы. Почему я не могу нормально полежать, пока ухаживаю за больным, а быть все время "на шухере": а вдруг гады заползут или ко мне или к больному в ухо-нос-рот",- говориться в публикации.

URL: http://www.vb.kg/365053
Теги:
Госсанэпиднадзор, Минздрав
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Комментарии
А В Виктория
20.08.2017, 18:24
Карма: +21
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Минусов: 11
Комментариев: 149

Это ведь полная антисанитария! Эту больницу нужно срочно закрывать на дезинфекцию!!! В больнице должна быть чистота, а когда там СТОЛЬКО тараканов, становится ясно как там работают ответственные за это люди

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