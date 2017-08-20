В одной из больниц КР пациенты боятся уснуть из-за тараканов в палате

В одной из больниц Кыргызстана тараканы заполонили палаты, где находятся пациенты. О каком именно медучреждении конкретно идет речь, пользователь социальной сети Facebook не уточнил.

Салира Илиязова в своей публикации отмечает, что всю ночь, пока она дежурила возле братишки, думала, как бы насекомые не заползли ей и парню в ухо. В подтверждении своих слов прилагается видео, на котором, тараканы разгуливают по матрацу, полу и стенам помещения.

"Когда же все-таки наши люди удостоятся такой чести проходить лечение в нормальных, человеческих, цивилизованных условиях! Почему мы должны лежать на вшивых, рваных, пропитанных многолетней мочой матрацах, по которым и сквозь которые шныряют туда и обратно тараканы. Почему я не могу нормально полежать, пока ухаживаю за больным, а быть все время "на шухере": а вдруг гады заползут или ко мне или к больному в ухо-нос-рот",- говориться в публикации.