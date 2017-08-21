В Тихом океане обнаружили затопленный в 1945 году американский крейсер

Исследователи обнаружили на дне Тихого океана обломки уничтоженного в 1945 году японской подлодкой американского крейсера "Индианаполис". Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на телеканал CNN.

Команда под руководством со-основателя компании Microsoft Пола Аллена сумела обнаружить тяжелый крейсер на глубине 18 тысяч футов (5,5 тысяч метров).

USS Indianapolis стал последним крупным американским кораблем, потопленным в годы Второй мировой войны - 30 июня 1945 года. Крейсер затонул в течение 12 минут. На его борту погибли 883 человека, спаслись 316 моряков.

За несколько дней до гибели корабль доставил на базу ВВС США на острове Тиниан компоненты для ядерной бомбы "Малыш", которая была сброшена на Хиросиму 6 августа 1945 года.

В декабре 2016 года исследовательский подводный робот провел съемку останков американского линкора "Аризона", уничтоженного в результате удара японской авиации по главной базе ВМС США на Тихом океане Перл-Харбор.

В сентябре того же года экипаж научно-исследовательского судна "Мартин Бергман" обнаружил у берегов Канады обломки корабля "Террор" британской экспедиции под командованием сэра Джона Франклина, которая погибла во льдах Арктики в середине XIX века.