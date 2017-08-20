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Сьерра-Леоне угрожает холера

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Сьерра-Леоне, на которую в понедельник обрушился мощный удар стихии в виде наводнений и оползней, столкнулась с риском распространения холеры. Наводнение привело к затоплению водоочистных сооружений. Жители пострадавших районов пьют загрязненную воду, через которую могут передаваться болезни. Спасатели снабжают людей системами очистки, но их недостаточно, передает Евроньюс.

"Основная проблема в общинах, которые мы посетили в последние дни, состоит в том, что люди используют воду из колодцев, расположенных на берегу реки, – говорит командир группы спасателей Дак Сесай. – Мы объяснили им, что эту воду употреблять нельзя, потому что она загрязнена".

По оценкам местных чиновников, число погибших в результате наводнений и оползней в столице страны Фритауне увеличилось до 450, еще сотни людей, возможно, пропали без вести.

"Мы проверяем списки зарегистрированных и пытаемся согласовать их, – говорит этот чиновник. – Этих списков очень много, потому что изначально этим занимались многочисленные группы, фиксировавшие имена выживших и погибших".

Тысячи людей лишились жилья. Международные организации доставляют во Фритаун гуманитарную помощь. Несколько стран заявили о готовности оказать финансовую и другую поддержку Сьерра-Леоне.

URL: http://www.vb.kg/365056
Теги:
эпидемия
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