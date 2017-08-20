Погода
$ 68.50 - 68.90
€ 80.07 - 81.15

В ЮАР уволен замминистра, который избил назвавшую его геем женщину

146  0
www

Заместитель министра высшего образования ЮАР Мдудузи Манана, который в начале месяца избил женщину в ночном баре Йоханнесбурга, уволен по решению президента страны Джейкоба Зумы. Как сообщает Росбалт со ссылкой на ТАСС, по неофициальной версии, избитая женщина назвала замминистра "геем".

По данным СМИ, президент ЮАР получил и принял отставку замминистра Мананы.

Ранее 33-летний Манана избил женщину в ночном баре. Видео и фото попали в Сеть. Действия чиновника осудил правящий Африканский национальный конгресс, а министр по делам полиции Фикиле Мбалула сообщил о том, что власти завели дело и начали расследование инцидента. Манана принес извинения пострадавшей, ее семье и всему народу Южной Африки.

URL: http://www.vb.kg/365057
Теги:
избиение, ЮАР
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  