СМИ: хакеры грозят опубликовать последнюю серию 7 сезона "Игры престолов"

Хакеры, ответственные за последние утечки серий "Игры престолов", связались с изданием Mashable и рассказали о своих планах. Они заявили, что готовятся опубликовать 7 эпизод 7 сезона сериала, а также прислали журналистам пароли от учётных записей HBO в соцсетях, пишет TJournal.

Изданию пришёл архив от взломщиков, представившихся группой "мистера Смита". Они вложили в него логины и пароли от учётных записей телеканала в соцсетях. В качестве доказательства злоумышленники написали "HB-Old is Dying" на странице HBO в сервисе Giphy.

Сотрудники Mashable заявили, что по юридическим причинам не смогли проверить подлинность данных, но отметили, что это не первый раз, когда хакерская группировка предоставила им украденные данные. В электронном письме взломщики отметили, что у них есть доступ и к другим платформам HBO. Группа "мистера Смита" рассказала изданию, что в скором времени опубликует последний эпизод 7 сезона "Игры престолов".

В HBO на запрос Mashable ответили, что не намерены комментировать ситуацию каждый раз, когда случается новая утечка. "Хакеры могут публиковать куски украденной информации, чтобы привлечь внимание СМИ. Это игра, в которой мы не собираемся участвовать", - пояснили представители телеканала.

Группа "мистера Смита" взяла на себя ответственность за последние утечки телеканала HBO: хакерская группировка украла 1,5 терабайта данных и потребовала 6 миллионов долларов выкупа. С конца июля в сеть дважды попадали эпизоды "Игры престолов" и один раз злоумышленники взламывали соцсети телеканала.