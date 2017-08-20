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Саперы и кинологи искали бомбу в ЦУМе

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Родион Решетов

Возле здания ЦУМа, возможно, заложено взрывное устройство. Территория универмага оцеплена милицией. На месте работают саперы и кинологи. Об этом "ВБ" сообщили в ГКНБ.

По предварительной информации, на пульт "102" в обеденное время поступил анонимный звонок. Неизвестный абонент сообщил, что возле торгового центра заложена самодельная бомба. В оперативном режиме на место прибыли сотрудники ГКНБ и МВД.

"В настоящее время торговое здание оцеплено по периметру. Работники и клиенты, находящиеся в здании эвакуированы до выяснения обстоятельств. На месте продолжают работать саперы ГКНБ",- сообщил пресс-секретарь ГКНБ Рахат Сулайманов.

15.43 Саперы и МЧС закончили проверять здание и уехали.

15.56 Звонок о заложенной бомбе в здании ЦУМа оказался ложным. Об этом "ВБ" сообщили в пресс-службе ГКНБ.

В настоящее время территория остается оцепленной сотрудниками милиции. Возле здания находятся около семи патрульных машин.

Сейчас милиция начала впускать работников и клиентов ЦУМа внутрь здания.Как отметили в ГКНБ, проводится работа по вычислению телефонного террориста.

URL: http://www.vb.kg/365060
Теги:
бомба, терроризм, ГКНБ, ГУВД
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Комментарии
гражданин
20.08.2017, 17:47

Шутника судить за терроризм

0
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