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Люксембург задумался о промышленном освоении астероидов

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Европейсая страна впервые приняла закон о промышленном освоении астероидов. Передовиком в этом деле выступил Люксембург, сообщает Росбалт.

Власти рассчитывают, что он станет мировым лидером по добыче полезных ископаемых на этих небесных объяктах.

По данным астрономов, на некоторых астероидах есть больше ресурсов, чем на Земле. Кроме того, до 1800 малых планет добраться проще, чем до Луны.

Этьенн Шнайдер, вице-премьер, которому поручено взять под контроль освоение небесных недр, сообщил, что намерен пригласить в проект все заинтересованные государства. Чиновник уже проводил переговоры со своим российским коллегой Дмитрием Рогозиным.

Металлургия и освоение космоса - одни из основных отраслей люксембургской промышленности, утверждается в репортаже.

URL: http://www.vb.kg/365066
Теги:
промышленность
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