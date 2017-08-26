Футбол: девушки Кыргызстана поборются CAFA Cup

Женская сборная Кыргызстана по футболу U-15 (до 15 лет) примет участие в международном турнире CAFA U-15 GIRLS, который пройдет с 27 по 30 августа в городе Гиссар (Таджикистан). Турнир организован для стран - участниц Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA).

Как сообщает Федерация футбола Кыргызстана, за кубок сыграют 4 сборные - Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана и Ирана. Команды сыграют между собой в один круг, по итогам которого и будет определен победитель. Матчи турнира пройдут на центральном стадионе города Гиссар (Таджикистан).

Расписание матчей:

27 августа

Иран – Кыргызстан Таджикистан – Узбекистан

28 августа

Кыргызстан – Узбекистан Иран – Таджикистан

29 августа

Узбекистан – Иран Таджикистан – Кыргызстан

Напомним, это не первый турнир под эгидой Центральноазиатской футбольной ассоциации (CAFA). Ранее CAFA Cup проводился среди молодежных сборных до 19 лет, где сборная Кыргызстана завоевала серебро. Помимо этого, в прошлом году также за кубок CAFA боролись женские сборные до 19 лет и футболистки Кыргызстана завоевали бронзу турнира. В этом году уже проводился турнир среди юношеских сборных U-15 (до 15 лет), где кыргызстанцам не удалось завоевать наград.