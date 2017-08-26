Футбол: девушки Кыргызстана поборются CAFA Cup

Женская сборная Кыргызстана по футболу U-15 (до 15 лет) примет участие в международном турнире CAFA U-15 GIRLS, который пройдет с 27 по 30 августа в городе Гиссар (Таджикистан). Турнир организован для стран - участниц Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA).
Как сообщает Федерация футбола Кыргызстана, за кубок сыграют 4 сборные - Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана и Ирана. Команды сыграют между собой в один круг, по итогам которого и будет определен победитель. Матчи турнира пройдут на центральном стадионе города Гиссар (Таджикистан).
Расписание матчей:
27 августа
28 августа
29 августа
Напомним, это не первый турнир под эгидой Центральноазиатской футбольной ассоциации (CAFA). Ранее CAFA Cup проводился среди молодежных сборных до 19 лет, где сборная Кыргызстана завоевала серебро. Помимо этого, в прошлом году также за кубок CAFA боролись женские сборные до 19 лет и футболистки Кыргызстана завоевали бронзу турнира. В этом году уже проводился турнир среди юношеских сборных U-15 (до 15 лет), где кыргызстанцам не удалось завоевать наград.