С 1 октября в республике поднимется размер пенсии

пенсия повышается это хорошо. но хотелось бы чтоб нашим старикам платили в разы больше. чтоб не клянчили милостыню. чтоб не продавали на рынках. а жили в свое удовольствие. надеюсь жээнбекову это по силам.
С 1 октября в Кыргызстане повысят размеры пенсий. Соответствующие документы подписал премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.
В пресс-службе правительства сообщили, что глава кабмина подписал постановления правительства "Об установлении размера базовой части пенсии с 1 октября 2017 года" и "Об индексации размеров страховых частей пенсии с 1 октября 2017 года".
По словам председателя Социального фонда Тенизбека Абжапарова, после повышения средний размер пенсии по республике увеличится на 516 сомов и составит 5 517 сомов. Рост к началу года составит 108,6%. Рост на момент повышения – 110,3%.
Для пенсий до 5 000 сомов повышение в среднем составит 113,2%, а свыше 5 000 сомов в среднем – 107%.
Механизм повышения будет реализован следующим образом:
При этом для пенсий, назначенных в период с 1 октября по 31 декабря 2016 года не ниже прожиточного минимума пенсионера за 2015 год, - в размере 4 637 сомов. Для пенсий, назначенных в 2017 году, не ниже прожиточного минимума пенсионера за 2016 год - в размере 4 304 сомов.