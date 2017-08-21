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С 1 октября в республике поднимется размер пенсии

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Айдана Абдуваитова

С 1 октября в Кыргызстане повысят размеры пенсий. Соответствующие документы подписал премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

В пресс-службе правительства сообщили, что глава кабмина подписал постановления правительства "Об установлении размера базовой части пенсии с 1 октября 2017 года" и "Об индексации размеров страховых частей пенсии с 1 октября 2017 года".

По словам председателя Социального фонда Тенизбека Абжапарова, после повышения средний размер пенсии по республике увеличится на 516 сомов и составит 5 517 сомов. Рост к началу года составит 108,6%. Рост на момент повышения – 110,3%.

Для пенсий до 5 000 сомов повышение в среднем составит 113,2%, а свыше 5 000 сомов в среднем – 107%.

Механизм повышения будет реализован следующим образом:

  1. базовая часть пенсии с 1 октября 2017 года устанавливается в размере 1 780 сомов, рост составит 280 сомов;
  2. страховая часть пенсий будет индексирована на коэффициент в размере 1,05, но не менее чем на 240 сомов. Коэффициент индексации рассчитан исходя из роста инфляции и роста заработной платы за прошлый год;
  3. размер общей пенсии инвалидов первой группы устанавливается не ниже величины прожиточного минимума пенсионера за прошлый год.

При этом для пенсий, назначенных в период с 1 октября по 31 декабря 2016 года не ниже прожиточного минимума пенсионера за 2015 год, - в размере 4 637 сомов. Для пенсий, назначенных в 2017 году, не ниже прожиточного минимума пенсионера за 2016 год - в размере 4 304 сомов.

URL: http://www.vb.kg/365076
Теги:
пенсии, Сооронбай Жээнбеков, Социальный фонд
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Комментарии
Адилет Кадыров
21.08.2017, 12:01
Карма: -31
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Плюсов: 55
Минусов: 86
Комментариев: 101

пенсия повышается это хорошо. но хотелось бы чтоб нашим старикам платили в разы больше. чтоб не клянчили милостыню. чтоб не продавали на рынках. а жили в свое удовольствие. надеюсь жээнбекову это по силам.

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