КНДР заявила об обнаружении древней королевской усыпальницы

Археологи Северной Кореи обнаружили древнюю королевскую усыпальницу, которая принадлежит монарху, правившему страной в конце XI - начале XII веков. Об этом, как пишет Росбалт, заявило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), ссылаясь на результаты работ местных специалистов. Гробница расположена в районе города Кэсон, где ранее была столица Кореи.

"Исследовательская группа Корейского агентства по сохранению национального наследия совместно со специалистами Института информации о глобальной окружающей среде при государственной Академии наук в результате работ по определению мест возможного расположения королевских усыпальниц смогла обнаружить одну из могил монархов эпохи Корё, которая принадлежит королю Сок Чону", - говорится в заявлении ЦТАК.

В сообщении приводятся подробные характеристики усыпальницы и ее точное местоположение. Она расположена рядом с городом Кэсон, что не так далеко от границы с Южной Кореей, в районе местечка Сочжокри. Усыпальница имеет протяженность 29 метров с юга на север и 13 метров с запада на восток, разделена внутри на несколько частей. Отмечено, что раскопки велись в течение двадцати дней с мая по июнь этого года.

ЦТАК также опубликовало фотографию обнаруженной усыпальницы, подчеркнув, что находка имеет "большое историческое значение, доказывая высокий уровень развития культуры династии Корё".

Следует отметить, в районе Кэсона в КНДР действительно много различных захоронений, в том числе представителей правящей династии той поры.