СМИ узнали о планируемом расширении военного контингента США в Афганистане

Президент США Дональд Трамп 21 августа распорядится об увеличении американского воинского контингента в Афганистане. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на CBS News.

Ранее Белый дом распространил заявление о том, что в понедельник в 21.00 (7.00 вторника по Бишкеку) Трамп выступит с обращением к войскам и жителям США. В пресс-релизе указано, что обращение коснется вовлеченности США в ситуации в Афганистане и в Южной Азии.

Источники CBS News указывают, что Трамп отправит в Афганистан 4 тысячи американских военных, а также потребует у властей Пакистана прекратить предоставлять убежище террористам.

19 августа Трамп сообщил, что принял "много важных решений", в том числе по Афганистану.

15 августа радикальное движение "Талибан" обратилось с открытым письмом к Трампу, в котором призвало его вывести войска из Афганистана. Талибы утверждают, что продолжающееся насилие в стране напрямую связано с присутствием иностранных сил, которые названы в письме "оккупационными".

Ранее провальной миссию США в Афганистане назвал российский МИД.

В то же время в начале августа газета USA Today сообщила, что Белый дом разрабатывает новую стратегию участия в военных действиях в Афганистане. Якобы она предполагает активное использование частных военных компаний (ЧВК). По замыслу разработчиков, в Афганистан будут переброшены 5,5 тысячи наемников.

США начали проведение военной операции "Несокрушимая свобода" в Афганистане в 2001 году в качестве ответа на террористический акт 11 сентября того же года. Активные военные действия продолжались десять лет. С июля 2011 года начался постепенный вывод войск коалиции из Афганистана. В 2014 году, после того, как США и союзники завершили ряд спецопераций, было принято решение об окончании активного этапа войны.

На данный момент в Афганистане находятся 8,4 тысячи американских военнослужащих. В основном они занимаются обучением местных военнослужащих, но нередко им приходится участвовать в боевых действиях против талибов.