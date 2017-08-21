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В Джалал-Абадской области произошло пятибалльное землетрясение

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Айдана Абдуваитова

Сегодня, 21 августа, в Джалал-Абадской области произошло сильное землетрясение. Об этом сообщили в Институте сейсмологии НАН КР.

Подземные толчки силой 5 баллов зафиксированы в 01.51. По данным сейсмологов, очаг землетрясения располагается на территории Кыргызстана - в 5 км к югу-востоку от села Ор-Казган, в 10 км к северу-востоку от села Ак-Терек, в 45 км к северу-востоку от города Джалал-Абад и 82 км от города Ош.

В населенных пунктах интенсивность землетрясения составила 3-4,5 балла.

Отметим, по шкале интенсивности подземные толчки от 4 до 5 баллов считаются довольно сильными. Возможны колебания окон и дверей, качание висячих предметов, скрип полов, дребезжание стекол и осыпание побелки.

URL: http://www.vb.kg/365080
Теги:
землетрясение
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