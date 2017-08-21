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Таэквондисты КР заняли третье общекомандное место на чемпионате Азии

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ВБ

В прошедшие выходные, 19 и 20 августа, в Ташкенте (Узбекистан) прошел чемпионат Азии по таэквон-до ИТФ. В соревнованиях приняли участие 250 спортсменов из 6 стран: Кыргызстан, Узбекистан, Афганистан, Казахстан, Россия, Непал.

Кыргызстан представляли 13 спортсменов под руководством президента федерации таэквон-до ИТФ КР Нурисы Мамбеталиевой. По итогам чемпионата Азии республика заняла третье общекомандное место.

  1. Тажиева Амалия - 3-е место по программе тули в категории 13-14 лет по цветным поясам;
  2. Махмутова Перизат - 3-е место по программе тули в категории до 12 лет по цветным поясам;
  3. Токтосунова Мирайым - 3-е место по программе в категории до 12 лет по цветным поясам;
  4. Амантурова Земфира - 1-е место в категории 62 кг 18+ лет;
  5. Сайдинбекова Айдана - 3-е место в категории 56 кг 18+ лет;
  6. Талантбек уулу Самат - 3-е место в категории 68 кг 15-16 лет.

URL: http://www.vb.kg/365087
Теги:
спорт, таэквондо, Узбекистан
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    Комментарии
    Адилет Кадыров
    21.08.2017, 11:05
    Карма: -31
    Сумма оценок комментариев
    Плюсов: 55
    Минусов: 86
    Комментариев: 101

    Чего то я не понял. Что за схема такая? Муж в одной федераций, жена в другой. А помимо этого в стране еще кроме этих двух организации есть еще две. Откуда это все? Что за бедлам? Не пора ли этих всех коммерсантов собрать в кучу и выкинуть из их верхушки стариков, которые раздробили и не дают развитию спорту этому. Читаю постоянно про этот спорт и ничего догнать не могу.

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