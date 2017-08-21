Таэквондисты КР заняли третье общекомандное место на чемпионате Азии

Чего то я не понял. Что за схема такая? Муж в одной федераций, жена в другой. А помимо этого в стране еще кроме этих двух организации есть еще две. Откуда это все? Что за бедлам? Не пора ли этих всех коммерсантов собрать в кучу и выкинуть из их верхушки стариков, которые раздробили и не дают развитию спорту этому. Читаю постоянно про этот спорт и ничего догнать не могу.