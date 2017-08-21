Таэквондисты КР заняли третье общекомандное место на чемпионате Азии

В прошедшие выходные, 19 и 20 августа, в Ташкенте (Узбекистан) прошел чемпионат Азии по таэквон-до ИТФ. В соревнованиях приняли участие 250 спортсменов из 6 стран: Кыргызстан, Узбекистан, Афганистан, Казахстан, Россия, Непал.
Кыргызстан представляли 13 спортсменов под руководством президента федерации таэквон-до ИТФ КР Нурисы Мамбеталиевой. По итогам чемпионата Азии республика заняла третье общекомандное место.
- Тажиева Амалия - 3-е место по программе тули в категории 13-14 лет по цветным поясам;
- Махмутова Перизат - 3-е место по программе тули в категории до 12 лет по цветным поясам;
- Токтосунова Мирайым - 3-е место по программе в категории до 12 лет по цветным поясам;
- Амантурова Земфира - 1-е место в категории 62 кг 18+ лет;
- Сайдинбекова Айдана - 3-е место в категории 56 кг 18+ лет;
- Талантбек уулу Самат - 3-е место в категории 68 кг 15-16 лет.