В Оше вор проникал на балкон 5 этажа и воровал вещи и деньги у соседей

В городе Оше произошло ограбление квартиры, расположенной на пятом этаже высотного здания. По данным правоохранителей южной столицы, преступник проник в квартиру через балкон. В ходе следствия было установлено, что задержанный является соседом пострадавших.

В УВД города отметили, что к ним обратился гражданин с заявлением об ограблении его квартиры. Мужчина сообщил, что у него из квартиры пропадают ценные вещи, а также сбережения.

"По данному факту было возбужденно уголовное дело. В ходе следствия было установлено, что на территории Кара-Суйского района Ошской области был задержан вор-домушник по схожему преступлению. При обыске квартиры у 20-летнего молодого человека были обнаружены украденные вещи. Узнав о том, что грабителем является сосед пострадавшего, заявитель забрал свое заявление", - сообщили в пресс-службе УВД г. Оша.

Однако другие пострадавшие требуют привлечь форточного вора к ответственности. Сейчас этим делом занимаются правоохранительные органы Кара-Суйского района.