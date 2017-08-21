Борцы Кыргызстана стартуют на чемпионате мира в Париже

Сегодня, 21 августа, в Париже (Франция) стартует чемпионат мира по борьбе среди взрослых. Медали будут разыгрываться по вольной, греко-римской и женской борьбе.

Как сообщает Объединенный мир борьбы (UWW), на этих соревнованиях Кыргызстан представят 19 борцов во всех трех стилях. В первый день чемпионата на ковер выйдут представители классической школы борьбы.

Будут разыгрываться медали в четырех весовых категориях до 71, 75, 85 и 98 кг.

В категории до 71 кг поборется Нургазы Асангулов, который стартует с 1/16 финала и стартовую схватку проведет с Джаиром Алексис Гуэро Мюнозом (Колумбия).

Кайратбек Туголбаев выступает в весе до 75 кг и на старте встретится с Ахмедом Ибрагимом Гомаа Хасаном из Египта. Соперник Азата Бейшебекова (до 85 кг) определится по итогам поединка между Джавидом Хамзатау (Беларусь) и Метеханом Башаром (Турция).

Тяжеловес Узур Жусупбеков (до 98 кг) единственный стартует с квалификации и за выход в 1/16 финала встретится с Мусой Евлоевым (Россия).

Состав сборной Кыргызстана:

по греко-римской борьбе

Каныбек Жолчубеков (до 59 кг) Жанат Кыйлыбаев (до 66 кг) Нургазы Асангулов (до 71 кг) Кайратбек Тугольбаев (до 75 кг) Самат Ширдаков (до 80 кг) Азат Бейшебеков (до 85 кг) Узур Джузупбеков (до 98 кг) Мурат Рамонов (до 130 кг)

по женской борьбе

Мадина Надирова (до 53 кг) Айсулуу Тыныбекова (до 58 кг) Мээрим Джуманазарова (до 69 кг) Айпери Медет кызы (до 75 кг)

по вольной борьбе