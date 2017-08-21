Борцы Кыргызстана стартуют на чемпионате мира в Париже

Сегодня, 21 августа, в Париже (Франция) стартует чемпионат мира по борьбе среди взрослых. Медали будут разыгрываться по вольной, греко-римской и женской борьбе.
Как сообщает Объединенный мир борьбы (UWW), на этих соревнованиях Кыргызстан представят 19 борцов во всех трех стилях. В первый день чемпионата на ковер выйдут представители классической школы борьбы.
Будут разыгрываться медали в четырех весовых категориях до 71, 75, 85 и 98 кг.
В категории до 71 кг поборется Нургазы Асангулов, который стартует с 1/16 финала и стартовую схватку проведет с Джаиром Алексис Гуэро Мюнозом (Колумбия).
Кайратбек Туголбаев выступает в весе до 75 кг и на старте встретится с Ахмедом Ибрагимом Гомаа Хасаном из Египта. Соперник Азата Бейшебекова (до 85 кг) определится по итогам поединка между Джавидом Хамзатау (Беларусь) и Метеханом Башаром (Турция).
Тяжеловес Узур Жусупбеков (до 98 кг) единственный стартует с квалификации и за выход в 1/16 финала встретится с Мусой Евлоевым (Россия).
Состав сборной Кыргызстана:
по греко-римской борьбе
по женской борьбе
по вольной борьбе