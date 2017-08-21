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На Иссык-Куле в ДТП попали россияне. Погибли двое взрослых и ребенок

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Родион Решетов

В минувшие выходные в Иссык-Кульской области в селе Барскоон Джети-Огузского района произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, в аварию попала группа туристов из России.

По данным милиции, инцидент произошел 19 августа. От полученных травм на месте погибли два человека: 47-летние бишкекчанка Аида Р. и жительница Санкт-Петербурга Людмила Т. По дороге в больницу умер 12-летний Тимур Т., житель Санкт-Петербурга.

Еще трое получили различные травмы:

  1. 16-летняя Мария Т., жительница города Санкт-Петербург;
  2. 49-летний Евгений Н., гражданин России;
  3. 5-летняя Амалия Р., жительница города Бишкек

В УВД отметили, что причина дорожно-транспортного происшествия и подробности будут известны позднее.

URL: http://www.vb.kg/365092
Теги:
ДТП, Иссык-Кульская область, Россия, туризм, УВД
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