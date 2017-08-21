Опрос "ВБ": Что не так со школами Кыргызстана?

Буквально через две недели в Кыргызстане стартует новый учебный год. Тысячи учеников вернутся с летних каникул в родные школы, а кто-то сделает первые шаги к знаниям. Для родителей отдельное испытание - нужно купить форму, школьные принадлежности.

"ВБ" решил поинтересоваться у горожан, какие проблемы и недостатки они видят в школьном образовании Кыргызстана.

Многие жалуются на нехватку финансирования со стороны государства, что сказывается на состоянии зданий. По словам респондентов, новые учебные учреждения не строят, а на старые смотреть больно. Опрошенные также отметили перенасыщение школ учениками - в некоторых классах сидят по 40 человек, а на одном потоке их может быть 9. Также оставляет желать лучшего и состояние школьных учебников, многие из которых помнят советские времена.

Кроме того, респонденты отметили низкую квалификацию молодых кадров и качество образования, а также нехватку учителей. Некоторые педагоги, как сообщают опрошенные, позволяют себе повышать голос на учеников. Родители отметили и то, что современная школа отбивает у детей желание учиться.