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Суд отказал Саляновой в вызове экспертов для выяснения сроков экспертизы

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Аида Джумашева

Сегодня, 21 августа, в Ленинском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу экс-генпрокурора Кыргызстана, ныне депутата парламента Аиды Саляновой.

В ходе процесса адвокат подсудимой Чынара Джакупбекова заявила ходатайство об истребовании документов процедуры проведения судебно-почерковедческой экспертизы.

Салянова поддержала защиту, заявив, что экспертиза была проведена в спешке - за два часа. Она пояснила, что защита хочет узнать у экспертов, в какие сроки должна проводиться подобная экспертиза.

В свою очередь прокуроры возразили ходатайству.

В итоге судья Кубанычбек Касымбеков оставил ходатайство без удовлетворения. Он пояснил, что подделка подписи и документов не является предметом рассмотрения уголовного дела. Данные материалы выделены в отдельное производство.

URL: http://www.vb.kg/365098
Теги:
Аида Салянова, суд
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Сюжет: Суд по делу Аиды Саляновой (10 материалов)
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Комментарии
Руслан Рустамович
21.08.2017, 12:08
Карма: -24
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 53
Минусов: 77
Комментариев: 113

А может и эти решили оттянуть время по максимуму? Почерк одинаков с мародером, оно и понятно, адвокат один на всех. Салянова сама прикрыла дела о мародерствах 2010 года. Эх, Аида, что же ты наделала...

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