Погода
$ 68.64 - 68.87
€ 80.21 - 81.10

Футбол: Узбекистанки забрали "Кубок трех наций", кыргызстанки - вторые

120  0
Гулиза Авазова

В Бишкеке завершился международный турнир по футболу "Кубок трех наций" среди женских команд. Заключительный матч прошел между сборными Узбекистана и Кыргызстана.

Отметим, в турнире сыграли три сборные Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Команды сыграли между собой по два матча и определили победителя.

Отметим, в стартовом матче сборная Кыргызстана обыграла представительниц Казахстана со счетом 3:0. В следующем матче встретились гости и команда Узбекистана разгромила казахстанок со счетом 7:0, а затем они выиграли у хозяев турнира - 3:1.

Во втором круге сборная Кыргызстана сыграла вничью с командой Казахстана (2:2), которая затем крупно уступила девушкам из Узбекистана (6:0).

В заключительном матче сборная Кыргызстана провела вторую встречу с футболистками из Узбекистана. Первый тайм закончился нулевой ничьей, однако во втором тайме в результате постоянных атак узбекистанкам удалось открыть счет. На 76-й минуте отличилась Шахноза Курбанова, которая стала автором единственного и победного гола.

Таким образом, сборная Узбекистана завоевала "Кубок трех наций" и увезла его домой. Сборная Кыргызстана стала второй на этом турнире, а казахстанцы стали последними.

URL: http://www.vb.kg/365100
Теги:
кубок, турнир, футбол
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  