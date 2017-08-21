Жээнбеков подвел итоги своего премьерства: 1,5 года кабмин работал успешно

Конечно успешно, взять к примеру хотя бы дорогу балыкчы-корумду, сариев все развалил и ничего путного не придумал, а при Жээнбекове уже почти закончили. Один кашу заварил, другой все раскидал.
Сегодня, 21 августа, на заседании правительства Сооронбай Жээнбеков подвел итоги своей работы.
По его словам, за 1,5 года правительство смогло достичь хороших результатов. Он перечислил динамику в товарообороте, налоговых сборах, кредитовании населения, ВВП и других показателях экономики.
"В течение 1,5 года мои коллеги работали вместе со мной и несли ответственность вместе со мной, я преклоняюсь перед вами, спасибо вам большое. Также и Жогорку Кенеш доверил нам очень важные задачи, поэтому мы проработали очень хорошо, проделали хороший путь. Для развития нашего Кыргызстана мы работали без отдыха и выходных, и наш принцип - не участвовать в грязных играх, а обеспечить все потребности страны", - заявил он.
Он напомнил, что в период его работы были построены и отремонтированы более ста школ и детских садов, завершилась реконструкция крупнейшего в КР ипподрома в Чолпон-Ате и других объектов. Ряд городов обеспечены чистой питьевой водой, сельскохозяйственный сектор получил кредиты по выгодным условиям.
Он отметил работу и в рамках ЕАЭС: строительство контрольных пунктов по всей республике, ветеринарных и фитосанитарных лабораторий. Российско-Кыргызский фонд развития помог отечественным предпринимателям адаптировать на рынке ЕАЭС, а создание технопарков выведет швейную промышленность на новый уровень.
Напомнил он и о том, что в его премьерство заработные платы учителей выросли до 28%, повышение зарплат планируется с сентября и другим муниципальным работникам.
"При поддержке Всевышнего, если буду избран президентом, я продолжу все работы, которые начал наш уважаемый президент, и постараюсь удержать все достигнутые цели. Для продвижения страны у меня хватит и опыта, и сил, поэтому я с вами не прощаюсь. Уверен, что в скором будущем будем развивать нашу страну сплоченно. Прошу Всевышнего поддержать нашу страну, чтобы всегда был мир", - сказал Жээнбеков.
Напомним, Сооронбай Жээнбеков стал премьер-министром весной 2016 года, а в июле этого года СДПК выдвинула его кандидатуру в президенты.
Сегодня ЦИК зарегистрировала его кандидатуру, и согласно закону о выборах он сложит полномочия премьер-министра. До утверждения нового главы кабмина он будет работать в статусе "исполняющего обязанности". По неподтвержденным данным, Жогорку Кенеш может утвердить нового премьер-министра 25 августа.
Предвыборная кампания начнется 10 сентября и завершится 14 октября, за сутки до начала голосования. Президентские выборы состоятся 15 октября.