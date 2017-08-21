Жээнбеков: Я не такой человек, чтобы активно давать пресс-конференции

Сегодня, 21 августа, после выступления перед членами кабмина Сооронбай Жээнбеков провел неформальную встречу с журналистами. Он объяснил, что по характеру и темпераменту он не такой человек, чтобы активно выступать в СМИ, но тем не менее рабочий день он начинал и завершал с ознакомления новостей. Жээнбеков признался, что публикации СМИ помогали правительству оперативно решать проблемы населения.

"Всегда говорили, что я не даю интересную пресс-конференцию, но я такой человек... Оказывается, все это надо делать (прим. ред. – выходить в СМИ). У нас главной целью было не выступать и не давать пресс-конференцию. Я решил в течение года только по результатам нашей работы дать пресс-конференцию. Я всегда внимательно отслеживал все СМИ, о чем говорилось и печаталось. Все ваши публикации и сюжеты помогли мне во время нашей работы, когда иногда до правительство не доходила информация", - сказал он.