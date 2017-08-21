Погода
$ 68.64 - 68.87
€ 80.21 - 81.10

Сооронбай Жээнбеков прокомментировал тюремный срок Омурбека Текебаева

1215  2
Айдана Абдуваитова

После официальной регистрации своей кандидатуры Сооронбай Жээнбеков прокомментировал ситуацию с тюремным сроком, к которому приговорили лидера партии "Ата Мекен" Омурбека Текебаева.

Занимая пост премьер-министра, Жээнбеков не выражал своего мнения по этой ситуации, и сегодня во время неофициальной встречи журналисты попросили его наконец-то прокомментировать осуждение политика.

"Моя позиция - соблюдать законы и выполнять их требования. Если суд принял такое решение, то оно должно быть исполнено", - заявил он.

Напомним, 16 августа Первомайский суд приговорил Омурбека Текебаева к 8 годам лишения свободы по обвинению в коррупции. Он также выдвигал свою кандидатуру в президенты.

URL: http://www.vb.kg/365105
Теги:
Омурбек Текебаев, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Чолпон Шакирова
21.08.2017, 14:58
Карма: -11
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 91
Минусов: 102
Комментариев: 126

Коротко, понятно и ясно. Это то что заслужил мародер, но если честно, то Текебаев должен как минимум лет 15 сидеть там.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Василий Суровых
21.08.2017, 16:32
Карма: +6
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 6
Минусов: 0
Комментариев: 22

Dura lex, sed lex - "закон суров, но это закон"

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  