Сооронбай Жээнбеков прокомментировал тюремный срок Омурбека Текебаева

Коротко, понятно и ясно. Это то что заслужил мародер, но если честно, то Текебаев должен как минимум лет 15 сидеть там.
После официальной регистрации своей кандидатуры Сооронбай Жээнбеков прокомментировал ситуацию с тюремным сроком, к которому приговорили лидера партии "Ата Мекен" Омурбека Текебаева.
Занимая пост премьер-министра, Жээнбеков не выражал своего мнения по этой ситуации, и сегодня во время неофициальной встречи журналисты попросили его наконец-то прокомментировать осуждение политика.
"Моя позиция - соблюдать законы и выполнять их требования. Если суд принял такое решение, то оно должно быть исполнено", - заявил он.
Напомним, 16 августа Первомайский суд приговорил Омурбека Текебаева к 8 годам лишения свободы по обвинению в коррупции. Он также выдвигал свою кандидатуру в президенты.