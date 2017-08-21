Азиатские игры в помещениях: футзалисты Кыргызстана узнали соперников

Сборная Кыргызской Республики по футзалу примет участие в пятых Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые пройдут с 17 по 27 сентября Ашхабаде (Туркменистан).
Как сообщает Федерация футбола Кыргызстана, за комплект медалей в футзале будут бороться 18 сборных, которые поделены на четыре группы.
По итогам жеребьевки сборная Кыргызстана попала в группу D, где ее соперниками станут Иран, Иордания и Таити.
Результаты жеребьевки:
Отметим, в рамках Азиатских игр в помещениях пройдут состязания по 21 виду спорта. На эти игры Кыргызстан отправит делегацию, которая будет состоять из более сотни спортсменов.