Азиатские игры в помещениях: футзалисты Кыргызстана узнали соперников

Сборная Кыргызской Республики по футзалу примет участие в пятых Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые пройдут с 17 по 27 сентября Ашхабаде (Туркменистан).

Как сообщает Федерация футбола Кыргызстана, за комплект медалей в футзале будут бороться 18 сборных, которые поделены на четыре группы.

По итогам жеребьевки сборная Кыргызстана попала в группу D, где ее соперниками станут Иран, Иордания и Таити.

Результаты жеребьевки:

Группа A: Туркменистан, Вьетнам, Китайский Тайбэй, Гонконг, Соломоновы острова. Группа B: Узбекистан, Китай, Афганистан, ОАЭ, Мальдивские острова. Группа C: Таиланд, Япония, Ливан, Индонезия. Группа D: Иран, Кыргызстан, Иордания, Таити.

Отметим, в рамках Азиатских игр в помещениях пройдут состязания по 21 виду спорта. На эти игры Кыргызстан отправит делегацию, которая будет состоять из более сотни спортсменов.