Погода
$ 68.64 - 68.87
€ 80.21 - 81.10

Азиатские игры в помещениях: футзалисты Кыргызстана узнали соперников

125  0
Гулиза Авазова

Сборная Кыргызской Республики по футзалу примет участие в пятых Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые пройдут с 17 по 27 сентября Ашхабаде (Туркменистан).

Как сообщает Федерация футбола Кыргызстана, за комплект медалей в футзале будут бороться 18 сборных, которые поделены на четыре группы.

По итогам жеребьевки сборная Кыргызстана попала в группу D, где ее соперниками станут Иран, Иордания и Таити.

Результаты жеребьевки:

  1. Группа A: Туркменистан, Вьетнам, Китайский Тайбэй, Гонконг, Соломоновы острова.
  2. Группа B: Узбекистан, Китай, Афганистан, ОАЭ, Мальдивские острова.
  3. Группа C: Таиланд, Япония, Ливан, Индонезия.
  4. Группа D: Иран, Кыргызстан, Иордания, Таити.

Отметим, в рамках Азиатских игр в помещениях пройдут состязания по 21 виду спорта. На эти игры Кыргызстан отправит делегацию, которая будет состоять из более сотни спортсменов.

URL: http://www.vb.kg/365106
Теги:
спорт, футзал
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  