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Пострадавшие при пожаре в Терек-Сае получили гуманитарную помощь

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Глеб Куренев

Семьям, пострадавшим при пожаре в поселке Терек-Сай Джалал-Абадской области, передали гуманитарную помощь. Об этом сообщает МЧС.

По информации ведомства, восемь семей остались без жилья. В настоящий момент люди проживают у знакомых, соседей или в юртах. Айыл окмоту выделило пострадавшим по 20 тысяч сомов.

В настоящий момент сообщается, что жертвам пожара также выделили палатки, постельные принадлежности, средства гигиены, продукты питания и одежду.

Напомним, пожар в поселке Терек-Сай случился 18 августа примерно в 1.30. Восьмиквартирный финский дом площадью 675 кв. метров и рядом стоявшая машина "Ваз-3110" сгорели полностью.

URL: http://www.vb.kg/365108
Теги:
гуманитарная помощь, пожар, МЧС
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