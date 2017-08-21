В Екатеринбурге пьяный кыргызстанец на легковушке врезался в забор

В ночь с 19 на 20 августа на улице Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге произошло серьезное ДТП. Об этом сообщают российские СМИ.

Как уточняет ИА "Новый день", черный Citroen C4 наехал на бордюрный камень, машину выбросило на кирпичный забор. Удар был такой силы, что подоспевшие к месту аварии не сразу смогли понять, что за автомобиль перед ними.

Водитель машины, гражданин Кыргызстана, был в состоянии алкогольного опьянения, а также не соблюдал скоростной режим. В итоге он и его пассажиры, четыре человека, были госпитализированы. Самое тяжело состояние - у водителя и пассажира, сидевшего впереди.