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В Бишкеке завершилась акция "Отдых с книгой"

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ВБ

В парке Карагачевая роща завершилась акция "Отдых с книгой", организованная Централизованной библиотечной системой столицы.

Как сообщает пресс-служба мэрии Бишкека, в акции приняли участие воспитанники Центра реабилитации детей и молодежи, горожане и гости столицы, которые увлеченно читали и обсуждали выставленные книги. Там можно было найти произведения Рэя Бредбери и акына Токтогула Сатылганова, Стефани Майер и Жоомарта Боконбаева. Также все желающие на протяжении всей акции участвовали в конкурсах и викторинах.

Цель мероприятия – содействие формированию современного, всесторонне образованного, информационно грамотного поколения детей и юношества, привлечение всех слоёв населения в библиотеку, а детей дошкольного и школьного возраста во время каникул проводить свободный досуг за книгами и играми в библиотеке.

Централизованная библиотечная система продолжит активное участие в жизни города, проводя культурные мероприятия для поддержания умственного и духовного развития жителей Бишкека.

Напомним, акция проходила с 7 по 18 августа в Карагачевой роще.

URL: http://www.vb.kg/365110
Теги:
библиотека, книги, мэрия
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