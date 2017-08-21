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Салянова просила суд проверить, заведено ли дело на экс-министра юстиции

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Аида Джумашева

Сегодня, 21 августа, в Ленинском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу экс-генпрокурора Кыргызстана, ныне депутата парламента Аиды Саляновой.

В ходе процесса адвокат подсудимой Чынара Джакупбекова заявила ходатайство об истребовании из Генпрокуратуры ответа о том, проводилась ли в отношении бывшего министра юстиции Жылдыз Мамбеталиевой и ее мужа Момунова Дуйшона проверка и возбуждали ли в отношении данных лиц уголовные дела, прекращенные в последующем.

В свою очередь сама Салянова заявила, что ответственность за прекращение или возобновление адвокатской лицензии несла экс-министр Мамбеталиева (в 2010 году заместитель Саляновой. - Прим. ред.).

"Она являлась председателем квалификационной комиссии. Все вопросы по возобновлению или прекращению лицензии принимались комиссией. Квалификационная комиссия должна была вносить предложение по данному вопросу. Это подтвердили и свидетели, сообщившие, что все вопросы должны были вноситься председателем квалификационной комиссии. Кто должен нести ответственность, так это она [Мамбеталиева]. Она шла на это для того, чтобы с ее помощью возбудили дело", - сказала Салянова.

Прокуроры просили отказать в данном ходатайстве. Суд, выслушав мнение сторон, отклонил ходатайство адвокатов.

URL: http://www.vb.kg/365112
Теги:
Аида Салянова, суд
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Комментарии
Alihan Kolomiec
21.08.2017, 14:58
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Минусов: 0
Комментариев: 1

Салянова всеми путями пытается потянуть время и завлечь как можно больше людей. Думает, наверное, что таким способом сможет избежать наказания. Ан, нет, госпожа экс-прокурор. За свои деяния надо отвечать!

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Адилет Кадыров
21.08.2017, 15:10
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Минусов: 86
Комментариев: 103

Я ща не понял. Она что пытается зама сделать крайней? Вот это поворот, она же сама признала, что подписала бумаги. А теперь каким боком тут зам? Гнилая душонка у этих атамекеновцев!

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