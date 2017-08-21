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Постановление о возбуждении дела Саляновой разнится с материалами следствия

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Аида Джумашева

Сегодня, 21 августа, в Ленинском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу экс-генпрокурора Кыргызстана, ныне депутата парламента Аиды Саляновой.

Суд перешел к исследованию материалов уголовного дела.

Адвокат Чынара Джакупбекова попросила судью зачитывать с самого начала - с постановления о возбуждении уголовного дела. Она мотивировала это тем, что данное постановление противоречит материалам расследования.

"Из поступивших в ГКНБ материалов следует, что на основании полученной лицензии Алексей Елисеев образовал консалтинговую компанию в Латвии, тем самым создав себе условия для беспрепятственного проживания и трудовой деятельности в данной стране. Однако данные документы были приобщены к делу не на момент его возбуждения, а в ходе расследования", - сказала Джакупбекова.

Судья Кубанычбек Касымбеков заявил, что при вынесении решения данный факт будет учтен.

URL: http://www.vb.kg/365113
Теги:
Аида Салянова, суд
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Комментарии
Дениза Токоева
21.08.2017, 15:08
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Плюсов: 67
Минусов: 104
Комментариев: 107

А то что она вякнула про это, что-то изменит решение суда? Разница какая? Суть одна, она знала и все равно подписала, а остальное уже как дополнение. К мелочам цепляются, а сути это не меняет!

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Заман Бероев
21.08.2017, 15:24
Карма: +2
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Плюсов: 9
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Комментариев: 28

Салянова прекрасно знала, что Елисеев не простой человек и не обычный юрист. Он подельник  Бакиева и позже был осужден по нескольким делам.  

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