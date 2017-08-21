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Адвокат Саляновой: Следователи ГКНБ не удосужились просмотреть интернет

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Аида Джумашева

Сегодня, 21 августа, в Ленинском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу экс-генпрокурора Кыргызстана, ныне депутата парламента Аиды Саляновой.

Отметим, суд перешел к исследованию материалов уголовного дела.

В ходе процесса адвокат подсудимой Чынара Джакупбекова попросила суд обратить внимание на то, что фирма Алексея Елисеева Central Asia Consulting в Латвии была образована за два месяца до возобновления его адвокатской лицензии.

"Мы просмотрели в интернете информацию о фирме Елисеева в Латвии. Выяснилось, что она была образована за два месяца до возобновления его адвокатской лицензии. То есть следователи ГКНБ при возбуждении уголовного дела даже не удосужились проверить дату открытия данной фирмы. Прошу учесть суд данный факт", - сказала Джакупбекова.

URL: http://www.vb.kg/365115
Теги:
Аида Салянова, ГКНБ, суд
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Сюжет: Суд по делу Аиды Саляновой (12 материалов)
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Комментарии
Руслан Рустамович
21.08.2017, 15:16
Карма: -23
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 54
Минусов: 77
Комментариев: 114

И что теперь? Что с этого то? Уголовники всегда начинают придираться к мелочам, чтоб спасти свои пригретые попки.

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