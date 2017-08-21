Погода
$ 68.64 - 68.87
€ 80.21 - 81.10

Кыргызстанку задержали в аэропорту Индии с миллионом долларов

366  0
Родион Решетов

В аэропорту Нью-Дели задержали кыргызстанку. В ее ручной клади таможенная служба Индии обнаружила 60 тысяч долларов. После проверки всего багажа был найден еще один миллион 41 тысяча долларов. Об этом сообщают индийские СМИ.

Отмечается, что женщина направлялась рейсом в Бишкек. Известно имя задержанной кыргызстанки - З. Балтабаева.

В настоящее время в МИД КР отметили, что посольство Кыргызстана в Индии уже уточняет данную информацию.

"Мы эту информацию уточняем сейчас, наш консул посольства Кыргызстана в Индии выехал в аэропорт. Позднее мы сообщим общественности подробности произошедшего", - сообщила пресс-секретарь МИД КР Айымкан Кулукеева.

URL: http://www.vb.kg/365120
Теги:
аэропорт, Индия, контрабанда, МИД
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  