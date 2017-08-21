Дело Саляновой: адвокатов за сокрытие информации о госслужбе не наказывают

Сегодня, 21 августа, в Ленинском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу экс-генпрокурора Кыргызстана, ныне депутата парламента Аиды Саляновой.

Отметим, что суд перешел к исследованию материалов уголовного дела.

Напомним, Салянову обвиняют в том, что она не подняла вопрос лишения Алексея Елисеева адвокатской лицензии, когда он работал в ЦАРИИ. В тот момент Салянова, по ее словам, не имела права поднимать данный вопрос, так как являлась статс-секретарем Минюста. Министром юстиции в момент работы Елисеева в ЦАРИИ был Курмантай Абдиев.

В ходе процесса подсудимая Салянова просила зачитать в материалах дела графу, где указывается, что адвокат, работающий на госслужбе, должен известить Минюст о том, что он трудоустроился на госслужбу за месяц.

"Гособвинение утверждает, что это грубейшее нарушение с моей стороны. Зачитайте графу в госреестре адвокатов, в которой указывается, что в течение одного месяца адвокат должен предупредить Минюст о том, что он работает на госслужбе. Если же такового извещения нет, то это считается нарушением", - сказала Салянова.

В свою очередь судья Кубанычбек Касымбеков рассмотрев материалы, сообщил, что в деле такой графы нет.