Погода
$ 68.64 - 68.87
€ 80.21 - 81.10

ЦИК зарегистрировала Сооронбая Жээнбекова в качестве кандидата в президенты

165  1

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР, сегодня, 21 августа, приняла решение о регистрации Сооронбая Жээнбекова в качестве кандидата в президенты Кыргызской Республики от политической партии СДПК.

В ходе заседания члены Центризбиркома были проинформированы о том, что Жээнбеков, следуя требованиям избирательного законодательства, подал все необходимые документы, успешно сдал тест на знание государственного языка, сформировал избирательный фонд, а также передал в ЦИК 49 тыс. 779 подписей избирателей в поддержку своей кандидатуры, из которых действительными определены 45 тыс. 969 подписей.

Вопрос о регистрации кандидатуры Сооронбая Жээнбекова был поставлен на голосование и поддержан единогласным решением членов ЦИК. После этого председатель комиссии Нуржан Шайлдабекова вручила Сооронбаю Жээнбекову удостоверение кандидата в президенты Кыргызской Республики.

Сооронбай Жээнбеков, выражая признательность членам ЦИК, отметил, что в настоящее время созданы равные условия для всех участников выборного процесса, а также подчеркнул свою приверженность принципам ведения честной состязательной борьбы, исключающей применение грязных выборных технологий.

После заседания ЦИК Сооронбай Жээнбеков ответил на вопросы журналистов. Представители СМИ поинтересовались у кандидата, с чем связано его решение уйти в отставку?

"По закону я, как кандидат, приостановил полномочия. Это норма позволяет кандидату после выборов до инаугурации продолжить работать премьер-министром. И многие мои соратники уговаривают меня не уходить в отставку. А уйти просто в отпуск. Я все взвесил и решил не ограничиваться тем, что требует от меня закон. Решил подать прошение президенту об отставке. Я принял такое решение. Иду на выборы на равных условиях с другими кандидатами", - сказал Жээнбеков.

Отвечая на вопросы журналистов, Жээнбеков отметил, что верит в свою победу, и в случае избрания президентом приложит все свои силы, умения и старания для эффективной работы во благо народа и страны.

"С божьей помощью, если соотечественники окажут мне доверие и поддержат на выборах, достижение победы – это моя цель. Если бы я не верил в свою победу, то и не участвовал бы в выборах. Я должен оправдать оказанное мне высокое доверие", - заключил Сооронбай Жээнбеков.

В завершение своих слов, Жээнбеков добавил, что сегодня, 21 августа, во второй половине дня подаст президенту КР Алмазбеку Атамбаеву прошение о своей отставке.

Напомним, Сооронбай Жээнбеков был утвержден на должность премьер-министра Кыргызской Республики в апреле 2016 года.

URL: http://www.vb.kg/365122
Теги:
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
    Комментарии
    Адилет Кадыров
    21.08.2017, 18:20
    Карма: -31
    Сумма оценок комментариев
    Плюсов: 55
    Минусов: 86
    Комментариев: 103

    Плодотворно отработав на посту премьера он решил идти на пост президента, очень надеюсь на победу этого работящего человека!

    0
    Цитировать
    Жалоба модератору
    или авторизуйтесь
    Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
    Правила комментирования
    На нашем сайте нельзя:
    • нецензурно выражаться
    • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
    • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
    • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
    • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
    • публиковать комментарии в транслите
    • выделять комментарии заглавным шрифтом
    • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
    • писать под одной новостью комментарии под разными никами
    • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
    • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
    НАВЕРХ  
    НАЗАД  