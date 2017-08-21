ЦИК зарегистрировала Сооронбая Жээнбекова в качестве кандидата в президенты

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР, сегодня, 21 августа, приняла решение о регистрации Сооронбая Жээнбекова в качестве кандидата в президенты Кыргызской Республики от политической партии СДПК.

В ходе заседания члены Центризбиркома были проинформированы о том, что Жээнбеков, следуя требованиям избирательного законодательства, подал все необходимые документы, успешно сдал тест на знание государственного языка, сформировал избирательный фонд, а также передал в ЦИК 49 тыс. 779 подписей избирателей в поддержку своей кандидатуры, из которых действительными определены 45 тыс. 969 подписей.

Вопрос о регистрации кандидатуры Сооронбая Жээнбекова был поставлен на голосование и поддержан единогласным решением членов ЦИК. После этого председатель комиссии Нуржан Шайлдабекова вручила Сооронбаю Жээнбекову удостоверение кандидата в президенты Кыргызской Республики.

Сооронбай Жээнбеков, выражая признательность членам ЦИК, отметил, что в настоящее время созданы равные условия для всех участников выборного процесса, а также подчеркнул свою приверженность принципам ведения честной состязательной борьбы, исключающей применение грязных выборных технологий.

После заседания ЦИК Сооронбай Жээнбеков ответил на вопросы журналистов. Представители СМИ поинтересовались у кандидата, с чем связано его решение уйти в отставку?

"По закону я, как кандидат, приостановил полномочия. Это норма позволяет кандидату после выборов до инаугурации продолжить работать премьер-министром. И многие мои соратники уговаривают меня не уходить в отставку. А уйти просто в отпуск. Я все взвесил и решил не ограничиваться тем, что требует от меня закон. Решил подать прошение президенту об отставке. Я принял такое решение. Иду на выборы на равных условиях с другими кандидатами", - сказал Жээнбеков.

Отвечая на вопросы журналистов, Жээнбеков отметил, что верит в свою победу, и в случае избрания президентом приложит все свои силы, умения и старания для эффективной работы во благо народа и страны.

"С божьей помощью, если соотечественники окажут мне доверие и поддержат на выборах, достижение победы – это моя цель. Если бы я не верил в свою победу, то и не участвовал бы в выборах. Я должен оправдать оказанное мне высокое доверие", - заключил Сооронбай Жээнбеков.

В завершение своих слов, Жээнбеков добавил, что сегодня, 21 августа, во второй половине дня подаст президенту КР Алмазбеку Атамбаеву прошение о своей отставке.

Напомним, Сооронбай Жээнбеков был утвержден на должность премьер-министра Кыргызской Республики в апреле 2016 года.