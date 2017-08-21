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Президент принял отставку Сооронбая Жээнбекова

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Айдана Абдуваитова

Президент Алмазбек Атамбаев принял отставку премьер-министра Сооронбая Жээнбекова. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

По словам Жээнбекова, он подает в отставку, чтобы избежать разного рода спекуляций и обвинений в использовании административного ресурса.

"Алмазбек Шаршенович, вы все время поддерживали эту позицию и народ считает вас не только инициатором, но и гарантом чистых выборов. Поэтому прошу принять мою отставку. Для меня принципиально важно победить на выборах, где ни у кого не будет сомнений в создании равных условий всем кандидатам", - сказал Жээнбеков.

Президент принял его прошение об отставке и отметил, что считает этот шаг новым подтверждением его высокой порядочности и честности.

"Считаю, что на посту премьер-министра вы полностью оправдали возлагавшиеся на вас надежды. Ваше правительство было лучшим из всех, которые были за годы моего президентства", - подчеркнул президент.

Напомним, Сооронбай Жээнбеков стал премьер-министром весной 2016 года, а в июле этого года СДПК выдвинула его кандидатуру в президенты. Сегодня ЦИК зарегистрировала его кандидатуру. До утверждения нового главы правительства Жээнбеков останется в статусе "исполняющего обязанности".

Предвыборная кампания начнется 10 сентября и завершится 14 октября, за сутки до начала голосования. Президентские выборы состоятся 15 октября.

URL: http://www.vb.kg/365123
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
Банин Александр
21.08.2017, 18:14
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Ну Сариев выдыхай, теперь ты добился своего! Молодец!

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