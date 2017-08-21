Погода
$ 68.64 - 68.87
€ 80.21 - 81.10

Адвокат Саляновой: прокуратура должна возбудить дело в отношении Сегизбаева

153  1
Аида Джумашева

Сегодня, 21 августа, в Ленинском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу экс-генпрокурора Кыргызстана, ныне депутата парламента Аиды Саляновой.

Отметим, суд перешел к исследованию материалов уголовного дела.

Судья зачитал письмо начальнику 3 службы ГКНБ Джунушову Б.Ш.

В письме указывается, что межведомственная рабочая группа проводит проверку возможной причастности высокопоставленных должностных лиц к коррупционным схемам, связанным с деятельностью ЗАО "Альфа Телеком".

"На основании вышеизложенного, а также согласно указанию председателя ГКНБ, прошу вашего указания подчиненным вам сотрудникам провести необходимые исследования направляемых документов на предмет установления подлинности имеющихся в них подписей, исполненных от имени гражданина КР Алексея Елисеева", - указывается в письме.

Адвокат подсудимой Чынара Джакупбекова заявила, что согласно Закону "О прокуратуре", прокурор обязан возбуждать уголовное дело по обстоятельствам, если имеется состав преступления. Заявления по такого рода преступлениям не требуется. 

"Исходя из вышезачитанного письма, председатель ГКНБ имеет прямое воздействие на следователя, соответственно, есть нарушения Уголовного кодекса. В этом случае  прокуратура должна возбудить уголовное дело в отношении Абдиля Сегизбаева на основании этого письма", - сказала Джакупбекова.

URL: http://www.vb.kg/365129
Теги:
Абдил Сегизбаев, Аида Салянова, ГКНБ, суд
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Чолпон Шакирова
21.08.2017, 17:44
Карма: -11
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 91
Минусов: 102
Комментариев: 126

Началось! Теперь они начнут по схеме Текебаева работать! То есть перекидывать стрелки! 

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  