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Дочь чемпиона мира по боксу еще в коме. Донорская кровь ей уже не нужна

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Родион Решетов

Дочери знаменитого боксера Кыргызстана Орзубека Назарова 17-летней Аделине больше не требуется переливание крови. Об этом сообщают в БНИЦТО.

В настоящее время состояние девушки по прежнему тяжелое. Она находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

Отметим, ранее отец пострадавшей, опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook информацию о том, что его дочь находится в тяжелом состоянии и ей требуется переливание крови.

Напомним, Аделина Назарова пострадала в ДТП, находясь на заднем сиденье мотоцикла. Происшествие произошло ночью 19 августа на пересечении улицы Тоголока Молдо и проспекта Чуй.

URL: http://www.vb.kg/365131
Теги:
ДТП, сдача крови
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