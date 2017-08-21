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Водитель "Мерседеса" столкнул в кювет машину женщины с 4-летним ребенком

2026  0
Родион Решетов

Сегодня, 21 августа, около 01:00 примерно на 30 км объездной автодороги между Кантом и Красной речкой произошло ДТП. Водитель автомашины марки "Мерседес" предположительно белого или серебристого цвета столкнул другой автомобиль в кювет.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила пользователь Светлана Малецкая. Девушка отметила, что виновник аварии, скорее всего, был в нетрезвом состоянии.

Машину, в которой находилась молодая женщина с четырехлетним ребенком, выбросило в кювет. Виновник скрылся с места происшествия. Отмечается, что водитель "Мерседеса" на большой скорости выехал из-за поворота на обочину. Затем, не сумев справиться с управлением, он дважды ударил второй автомобиль.

"Я выруливала после первого удара. Я оказалась на щебенке, у меня ребенок сзади спал. Я выруливала, лишь бы машина никуда не улетела. Я пыталась остаться на дороге, но меня вторым ударом он уже выкинул с дороги. Он ехал на очень большой скорости, попал на щебенку, и его начало заносить. Я надеюсь, что виновника найдут и накажут. Может, кто-то его видел, может, камеры снимали. У него правая часть должна быть побита. Еще на нем должна быть моя краска", - сообщила "ВБ" Светлана Малецкая.

URL: http://www.vb.kg/365132
Теги:
ДТП, Кант, наезд
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