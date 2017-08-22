Сооронбай Жээнбеков поблагодарил членов правительства за совместную работу

Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков 21 августа провел встречу с членами правительства Кыргызской Республики.

В ходе встречи премьер-министр Сооронбай Жээнбеков сообщил, что Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики официально зарегистрировала его в качестве кандидата на пост президента Кыргызской Республики.

"Как вы знаете, Социал-демократическая партия Кыргызстана выдвинула мою кандидатуру на пост президента Кыргызской Республики. Сегодня Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики официально зарегистрировала меня в качестве кандидата на пост президента Кыргызской Республики. С этого момента все мои действия будут восприниматься через призму того, что я являюсь кандидатом в президенты Кыргызской Республики. Для меня очень важно, чтобы выборы прошли прозрачно, чисто, обеспечив свободное волеизъявление граждан, чтобы политики не обвиняли меня в использовании административного ресурса. В этой связи я принял решение о сложении с 22 августа 2017 года полномочий премьер-министра Кыргызской Республики. Соответствующее прошение я направлю на имя президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева", - сказал Сооронбай Жээнбеков.

Глава правительства поблагодарил всех членов правительства Кыргызской Республики, аппарата правительства Кыргызской Республики за совместную успешную работу в течение 1,6 года.