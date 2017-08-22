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Сооронбай Жээнбеков поблагодарил членов правительства за совместную работу

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Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков 21 августа провел встречу с членами правительства Кыргызской Республики.

В ходе встречи премьер-министр Сооронбай Жээнбеков сообщил, что Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики официально зарегистрировала его в качестве кандидата на пост президента Кыргызской Республики.

"Как вы знаете, Социал-демократическая партия Кыргызстана выдвинула мою кандидатуру на пост президента Кыргызской Республики. Сегодня Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики официально зарегистрировала меня в качестве кандидата на пост президента Кыргызской Республики. С этого момента все мои действия будут восприниматься через призму того, что я являюсь кандидатом в президенты Кыргызской Республики. Для меня очень важно, чтобы выборы прошли прозрачно, чисто, обеспечив свободное волеизъявление граждан, чтобы политики не обвиняли меня в использовании административного ресурса. В этой связи я принял решение о сложении с 22 августа 2017 года полномочий премьер-министра Кыргызской Республики. Соответствующее прошение я направлю на имя президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева", - сказал Сооронбай Жээнбеков.

Глава правительства поблагодарил всех членов правительства Кыргызской Республики, аппарата правительства Кыргызской Республики за совместную успешную работу в течение 1,6 года.

"Сегодняшнее событие имеет очень важное значение в моей жизни. Это решение я сообщаю вам, моим коллегам, с которыми я вместе проработал на посту премьер-министра Кыргызской Республики. В прошлом году в апреле президент и Жогорку Кенеш Кыргызской Республики оказали нам большое доверие. С момента избрания на пост премьер-министра Кыргызской Республики мы вместе, сообща, работали над реализацией программы "Доверие и единство". Ради интересов государства и развития страны мы работали неустанно, без выходных и праздников. Наш основный принцип состоял в том, чтобы, не вмешиваясь в политику, сосредоточить свое внимание на решении экономических и социальных проблем, развитии экономики и народного хозяйства в целом. За это время нам удалось добиться конструктивного диалога с президентом и парламентом Кыргызской Республики. Во многом благодаря этому нам удалось добиться позитивных результатов в нашей работе", - подчеркнул премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

URL: http://www.vb.kg/365135
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