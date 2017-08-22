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Возле БЧК нашли тайник с 429 патронами от автомата Калашникова

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Родион Решетов

Около Большого чуйского канала жительница Бишкека нашла тайник, где был спрятан металлический ящик. В нем, по данным правоохранительных органов, находились 429 патронов от автомата Калашникова.

Женщина сообщила о своей находке в УВД Свердловского района. Как отметили в ГУВД, изъятые боеприпасы в настоящее время отправлены на экспертизу с целью выяснения, откуда они были вывезены.

В милиции отметили, что граждане, сдавшие незарегистрированное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества в добровольном порядке, освобождаются от уголовной ответственности, если в их действиях не содержится иного состава преступления.

URL: http://www.vb.kg/365136
Теги:
ГУВД, МВД, оружие
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