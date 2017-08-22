Парни катаются на крыше авто на скорости 90 км/ч. Теперь им грозит штраф

В социальной сети Instagram появилось видео, на котором шестеро молодых людей на большой скорости едут по загородной автодороге, предположительно в ущелье. Приблизительная скорость передвижения - 90 км/ч.

Трое парней периодически вылезают из окон и кричат, еще один и вовсе едет на крыше автомашины, держась за крепления. Иногда молодой человек демонстрирует, что он может и вовсе не держаться.

Как отметили правоохранительные органы, ролик запечатлел правонарушение по статье "Автохулиганство". Согласно Административному кодексу КР на парней могут наложить штраф в размере от трех до пяти тысяч сомов. В настоящее время ведется розыск лихачей.