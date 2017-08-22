Погода
$ 68.64 - 68.87
€ 80.21 - 81.10

В Чолпон-Ате начал работу международный экономический форум

102  0
Айдана Абдуваитова

Сегодня, 22 августа, в Чолпон-Ате начал работу IV Экономический форум "Иссык-Куль – 2017".

В мероприятии участвуют глава аппарата президента Сапар Исаков, вице-премьер-министр Олег Панкратов, министр экономики Арзыбек Кожошев, первые заместители премьер-министров Беларуси Василий Матюшковский и Казахстана Аскар Мамин, председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян.

"Форум "Иссык-Куль – 2017" придаст высокий приоритет укреплению отношений между бизнес-сообществами наших стран. В долгосрочной перспективе мы надеемся, что форум станет постоянной международной площадкой для спектра экономических вопросов. Принимая во внимание возрастающую заинтересованность к данному мероприятию, имеются все предпосылки к тому, что иссыккульский форум станет площадкой для углубления двустороннего и многостороннего обмена, расширения взаимовыгодного сотрудничества между странами", - сказал директор Госагентства по продвижению инвестиций и экспорта при Минэкономики Алымбек Орозбеков.

Основной повесткой форума в этом году станет обсуждение новых возможностей и перспектив в ЕАЭС. Кыргызская сторона представит проект "Таза коом" и инвестиционные возможности республики. В дискуссии также примут участие представители деловых кругов и бизнес-ассоциаций Китая, России, Казахстана.

Помимо пленарных обсуждений пройдут и двусторонние встречи представителей стран ЕАЭС. Ожидается подписание детализированного перечня мероприятий технического содействия, подготовленного в развитие соглашения между правительствами Кыргызстана и Казахстана.

URL: http://www.vb.kg/365142
Теги:
Беларусь, бизнес, Иссык-Кульская область, Казахстан, Китай, Россия, Чолпон-Ата, ЕАЭС, экономика
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  