ГКНБ: Задержаны рекруты МТО

17 августа 2017 года ГКНБ в ходе проводимых контртеррористических мероприятий по выявлению и пресечению каналов вербовки, переправки рекрутов для участия в вооруженном конфликте в Сирии, а также планов по совершению диверсионно-террористических акций в КР и Бишкеке были задержаны рекруты МТО, граждане одной из стран СНГ Г. А. 1966 г. р. и С. С. 1971 г. р. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

Установлено, что задержанные иностранные граждане находятся в розыске по подозрению в причастности к террористической деятельности и связях с боевиками МТО в Сирии. Вышеуказанные лица прибыли на территорию КР с целью оседания и ожидания дальнейших указаний зарубежных центров МТО в Сирии. Для осуществления их переброски в зону боевых действий в Сирии задержанным были изготовлены поддельные паспорта граждан СНГ.

18 августа 2017 года задержанные лица в установленном порядке были переданы представителям компетентных органов – партнеров для дальнейшего привлечения к соответствующей ответственности.