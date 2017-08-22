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ГКНБ: Задержаны рекруты МТО

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ВБ

17 августа 2017 года ГКНБ в ходе проводимых контртеррористических мероприятий по выявлению и пресечению каналов вербовки, переправки рекрутов для участия в вооруженном конфликте в Сирии, а также планов по совершению диверсионно-террористических акций в КР и Бишкеке были задержаны рекруты МТО, граждане одной из стран СНГ Г. А. 1966 г. р. и С. С. 1971 г. р. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

Установлено, что задержанные иностранные граждане находятся в розыске по подозрению в причастности к террористической деятельности и связях с боевиками МТО в Сирии. Вышеуказанные лица прибыли на территорию КР с целью оседания и ожидания дальнейших указаний зарубежных центров МТО в Сирии. Для осуществления их переброски в зону боевых действий в Сирии задержанным были изготовлены поддельные паспорта граждан СНГ.

18 августа 2017 года задержанные лица в установленном порядке были переданы представителям компетентных органов – партнеров для дальнейшего привлечения к соответствующей ответственности.

URL: http://www.vb.kg/365144
Теги:
ГКНБ, терроризм
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