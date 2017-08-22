В первый день чемпионата мира борцы Кыргызстана медалей не завоевали

Сегодня, 22 августа, в Париже (Франция) стартовал чемпионат мира по борьбе среди взрослых. Первыми на ковер вышли борцы греко-римского стиля.

Как сообщает Объединенный мир борьбы, в первый день разыгрывались медали в четырех весовых категориях, в которых выступили четверо кыргызстанцев.

Лучший результат среди кыргызстанцев оказался у Нургазы Асангулова, который дошел до четвертьфинала в весовой категории до 71 кг. На пути к 1/4 финала он одолел сначала Джаира Алексиса Гуэро Мюноза (Колумбия), затем справился с Патриком Харрисоном Смитом из США.

Однако в борьбе за выход в финал уступил Демеу Джардаеву из Казахстана, который и вышел в финал чемпионата. Кыргызстанец же получил шанс побороться в утешительном раунде, однако не смог одолеть представителя Турции Адама Курака и занял в итоге девятое место. В свою очередь борец из Турции, выиграв еще одну схватку, завоевал бронзу чемпионата мира.

В весе до 75 кг выступил Кайратбек Туголбаев, одолевший в стартовой схватке Ахмеда Ибрагима Хассана всухую - 8:0, однако следующий поединок он уступил Томасу Лоринкзу из Венгрии. К сожалению, борец из Венгрии не смог выйти в финал, и тем самым умерла надежда Туголбаева побороться в утешительном раунде. В итоге он занял 12-е место.

Азат Бейшебеков (до 85 кг) уступил стартовую встречу Метехану Башару из Турции, однако получил шанс на дальнейшую борьбу в связи с выходом его соперника в финал чемпионата. Первую утешительную встречу он выиграл у Джавида Хамазатау из Беларуси, однако в последующем не смог одолеть болгарского борца Николая Байрякова. В итоговом зачете Азат Бейшебеков также стал 12-м.

Почти аналогичная ситуация произошла с Узуром Джузупбековым, который на старте проиграл Мусе Евлоеву из России, затем получил шанс выйти на ковер в утешительных схватках. Но, уступив Баласзу Киссу из Венгрии, выбыл из состязаний и занял 19-е место.

Таким образом, в первый день чемпионата кыргызстанские борцы греко-римского стиля не сумели завоевать медалей.

Отметим, сегодня продолжатся состязания по греко-римской борьбе, где будут разыгрываться остальные четыре комплекта медалей. В составе сборной Кыргызстана в борьбу вступают Каныбек Жолчубеков (до 59 кг), Жанат Кыйлыбаев (до 66 кг), Самат Ширдаков (до 80 кг) и Мурат Рамонов (до 130 кг).