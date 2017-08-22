В Баткене КамАЗ переехал 10-летнего велосипедиста. Ребенок погиб

В Баткене грузовик марки "КамАЗ" сбил 10-летнего ребенка. Информацию об этом "ВБ" подтвердили в УВД Баткенской области.

Правоохранительные органы отметили, что происшествие произошло 20 августа в 17:30 на пересечении улиц Турмаматова и Сайдиман. Автомашиной управлял 59-летний водитель. Он следовал маршруту Баткен – Ош.

В материалах дела указывается, что ребенок переезжал дорогу на своем велосипеде в то время, как по дороге ехал грузовик. В итоге грузовая машина не успела затормозить и переехала ребенка.

От полученных травм мальчик погиб. В настоящее время водитель задержан. Машина поставлена на штрафстоянку, назначен ряд технических экспертиз, отметили в пресс-службе УВД Баткенской области.